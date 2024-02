Chukwueze a Milano ma non convocato: punta al Monza

vedi letture

La giornata di ieri, a Milanello, è stata segnata anche dal ritorno di Samuel Chukwueze al centro sportivo di Carnago. L'attaccante nigeriano è tornato in Italia dopo l'esperienza in Coppa d'Africa con la sua Nigeria che ha dovuto arrendersi solamente in finale alla Costa d'Avorio di Kessie. Chukwueze è tornato a Milanello e si è allenato in solitaria ma non è stato convocato per la gara contro il Rennes di stasera, come annunciato anche da Pioli in conferenza stampa. Chukwueze punterà per essere a disposizione dalla partita contro il Monza di domenica.

Postato sul profilo Instagram del club rossonero, questo il video e le parole di Chukwueze ai propri tifosi: "Sono tornato e mi siete mancati! Vi ringrazio per il supporto ricevuto dall'Africa, adesso voglio riprendere da dove ho lasciato".