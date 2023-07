Chukwueze: "Ansioso di incontrare i compagni e di giocare con loro: possono migliorarmi"

Samuel Chukwueze è impaziente di iniziare il lavoro con il Milan. Il neo acquisto dovrà aspettare i compagni a Milanello, ma nel mentre ha parlato del gruppo squadra rossonero nell'intervista a MilanTV: "Non vedo l’ora di incontrarli di persona perché credo che siano delle persone fantastiche. Li ho visti giocare e non vedo l’ora di giocare con loro, penso che mi possano migliorare. Vedendoli giocare nelle coppe europee, mi hanno fatto un’ottima impressione. Acquistarli è stata una cosa importante per il Club”.