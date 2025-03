Chukwueze assist-man, Walker vince con l'Inghilterra

Sammy protagonista nel successo della Nigeria, vittoria anche per Kyle a Wembley

Due rossoneri impegnati con la rispettive nazionali nella serata di venerdì 21 marzo. In campo con la Nigeria Sammy Chukwueze, protagonista nella vittoria per 2-0 sul Rwanda nella 5ª giornata di qualificazione ai Mondiali. Il 21 rossonero ha servito di testa a Osimhen l'assist del 2-0 sul finire del primo tempo. Successo per le Super Eagles e quarto posto provvisorio nel Gruppo C, a quota 6 punti.

Bene anche l'Inghilterra di Kyle Walker contro l'Albania, nella 1ª giornata delle qualificazioni europee ai prossimi Mondiali. 2-0 il risultato a Wembley al debutto di Tuchel come CT degli inglesi: 95 minuti per il nostro difensore, schierato da titolare nel ruolo di terzino destro.