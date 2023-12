Chukwueze cuore rossonero su Instagram: "Forza Milan!"

Il Milan vince in casa del Newcastle ma deve rinunciare al percorso Europeo in Champions League. Nonostante la vittoria in rimonta al St James's Park grazie ai gol di Pulisic e Chukwueze, è il PSG a strappare un pass per gli ottavi. L'ingresso nella ripresa di Jovic, Okafor e Chukwueze ha portato i suoi frutti a Stefano Pioli, capace nel capire il giusto momento del match. La rete, di pregevole fattura, da parte dell'esterno nigeriano rossonero è stata la seconda consecutiva con il Milan e in Champions League, dopo quella siglata della sconfitta di San Siro contro il Dortmund.

Il nuovo numero 21 del Milan, sul proprio profilo Instagram ha ribadito ancora una volta il suo attaccamento al mondo rossonero postando una storia dal semplice ma chiaro messaggio: "Forza Milan!".