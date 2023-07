Chukwueze "dribblomane": nell'ultima stagione ha effettuato più dribbling anche di Leao

Samuel Chukwueze è un nuovo giocatore del Milan ma i rossoneri dovranno ancora aspettare qualche giorno prima di poter vedere di cosa è capace su un campo. Fino ad allora ci si affida ai numeri. Stefano Pioli ha trovato un altro maestro del dribbling, arte che è sempre più rara e che in Italia (prima con Leao, poi con Kvaratskhelia) è tornata di moda nelle ultime due stagioni.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il rossonero Rafa Leao nell'ultimo campionato è stato il calciatore, delle sei big, che ha fatto registrare il numero più alto di dribbling effettuati: 79, cinque in più di Kvara. In Liga, però, Chukwueze ha fatto anche meglio: sono stati ben 88 infatti i dribbling fatti registrare dall'esterno nigeriano nell'ultimo campionato spagnolo. Da una parte Leao, dall'altra Chukwueze: i rossoneri si candidano a essere la squadra più dribblomane del campionato anche il prossimo anno.