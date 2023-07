Chukwueze e gli altri dalla Liga: i precedenti in casa Milan

Samuel Chukwueze è solo l'ultimo acquisto proveniente dalla Liga spagnola nella storia del Milan. Analizzando i precedenti degli ultimi 10 anni con i dati di Transfermarkt.it, troviamo giocatori importanti dell'attuale formazione rossonera quali Theo Hernandez e Kjaer, ma anche Brahim Diaz, tornato alla base al Real al termine del 2022/23. Altri in lista Dest, Musacchio, Castillejo, Bacca, Diego Lopez, Alessio Cerci. Rientra in classifica anche Ricardo Kakà, grazie al trasferimento che dal Real lo riportò in rossonero nell'estate di 10 anni fa.