Chukwueze è il 14esimo marcatore stagionale del Milan in Serie A

vedi letture

Quello di ieri a Verona è stato il primo gol con la maglia del Milan in Serie A di Samuel Chukwueze, che si è lasciato andare ad un urlo di gioia nel momento in cui ha visto la palla insaccarsi alle spalle di un impotente Montipò. Con la rete del definitivo 3 a 1 del diavolo sugli scaligeri, il nigeriano è diventato il 14esimo marcatore del Milan in questo campionato di Serie A.

In Italia solo Inter (16), Roma (15), Fiorentina (15) ed Atalanta (15) hanno fatto meglio della formazione di Stefano Pioli, che con le reti di ieri pomeriggio si è confermata essere il secondo miglior attacco del campionato.

I 14 MARCATORI DEL MILAN IN CAMPIONATO:

1. Giroud (12 gol)

2. Pulisic (9 gol)

3. Theo Hernandez (5 gol)

4. Loftus-Cheek (5 gol)

5. Okafor (5 gol)

6. Jovic (5 gol)

7. Leao (4 gol)

8. Tomori (3 gol)

9. Reijnders (2 gol)

10. Adli (1 gol)

11. Simic (1 gol)

12. Chukwueze (1 gol)

13. Gabbia (1 gol)

14. Chaka Traoré (1 gol)