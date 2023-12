Chukwueze e Jovic scalpitano per un posto da titolare contro il Monza

vedi letture

Dopo l'ottimo ingresso a Newcastle, ora Samuel Chukwueze e Luka Jovic, anche dopo le ultime buone prestazioni a livello individuale, non vogliono più fermarsi. Per i due giocatori arrivati in estate infatti c'è la possibilità di una maglia da titolare domani all'ora di pranzo contro il Monza. Soprattutto Pulisic ha giocato parecchio ultimamente e con poca possibilità di rifiatare: il nigeriano in questo senso è un'arma importante.

Per quanto riguarda Jovic è reduce da due gare consecutive con gol in campionato e vuole affermarsi come alternativa valida a Giroud, dopo le critiche dei primi mesi di questa stagione. Lo riporta Tuttosport questa mattina.