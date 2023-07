Chukwueze e l'interesse del Milan: "All'inizio credevo che il mio agente scherzasse"

Samuel Chukwueze ha parlato di come ha vissuto l'interesse del Milan nei suoi confronti nell'intervista pubblicata su MilanTV. Ecco le parole in cui non nasconde la sorpresa e l'incredulità iniziali: "Quando il mio agente mi ha detto di questo interesse pensavo che stesse scherzando, ma quando mi ha inviato la bozza del contratto del Milan mi sono detto: “Oh, vediamo un po’ com’è”. Non ci ho pensato due o tre volte, ho detto: “Ok, credo che devo fare questo passo con il Milan”.