Chukwueze, gemello di Rafa: arma a gara in corso con il Bologna

Samuel Chukwueze è stato uno degli acquisti maggiormente cercati e voluti dalla dirigenza rossonera e Stefano Pioli. Ancora, però, non vedrà il campo da titolare. Pulisic è arrivato prima e ha avuto più tempo e partite per inserirsi negli schemi e ambientarsi con i nuovi compagni: sarà l'americano a partire titolare domani sera a Bologna. Chukwu, comunque, si rivelerà sicuramente un'ottima arma a gara in corso.