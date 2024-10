Chukwueze, il messaggio per i tifosi: "Grazie per il vostro sostegno, ci vediamo martedi!"

Il Milan soffre ma vince una partita importantissima contro l'Udinese grazie alla rete, siglata nel corso del primo tempo da Samuel Chukwueze. Per il nigeriano, questo è il primo gol stagionale e il quarto in totale con la maglia del Milan. Apparso sui canali social del club di Via Aldo Rossi, questo il messaggio di Chukwu per tutti i tifosi milanisti.

Il video messaggio.