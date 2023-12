Chukwueze in cerca di riscatto: i numeri in rossonero

Non è ancora decollata ufficialmente la stagione in rossonero di Samuel Chukwueze. Tante, forse troppe aspettative per un ragazzo che ha sì fatto bene in Liga con la maglia del Villareal, ma che ha avuto comunque bisogno di integrarsi bene in un nuovo campionato, con ambienti, schemi e tattiche differenti rispetto alla Spagna. Il talento dell'esterno nigeriano non penso sia giusto possa essere messo in discussione, con poche ma buone, fiammate e lampi soprattutto in Champions League, edizione nella quale il classe 1999 ha anche trovato i suoi primi e finora unici gol con la maglia del Milan.

I numeri di Chukwueze: acquisto più caro dell’estate del Milan (20 milioni + 8 di bonus), il nigeriano arriva dal Villarreal. In 15 presenze ha realizzato fin qui 2 gol, entrambi in Champions (contro Borussia Dortmund e Newcastle), mentre aspetta ancora la prima gioia in campionato. Nell'ultima annata in Spagna, aveva invece collezionato 50 presenze, con un bottino di 13 gol e 11 assist