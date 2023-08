Chukwueze: "Non penso al passato, ma solo a scrivere il mio nome nella storia del Milan. Non ho paura, ho già fissato i miei obiettivi"

Puoi diventare un uomo gol? Così Samuel Chukwueze ha risposto alla segunte domanda in conferenza stampa: "Tranquilli. Con gli anni un giocatore cresce. Bisogna sempre migliorare i propri numeri. Io non penso al passato, penso solo a scrivere il mio nome nella storia del Milan. Qui è una grande opportunità per me. Non ho paura, ho già fissato i miei obiettivi".