Chukwueze oggi a Milanello: test per capire se sarà presente col Rennes

Nella giornata di oggi, giorno di rifnitura per il Milan alla vigilia del Rennes, ci sarà il ritorno al centro sportivo di Milanello di Samuel Chukwueze. L'attaccante nigeriano ha lasciato il centro sportivo rossonero il 2 gennaio per prendere parte alla Coppa d'Africa che la sua Nigeria ha terminato con la delusione della sconfitta in finale. Questa mattina Chukwueze torna ad allenarsi con i compagni e sarà presto a disposizione di Pioli.

Quanto presto verrà capito proprio oggi. Mancando più da un mese, dopo una competizione logorante come quella africana, lo staff rossonero effettuerà tutti i test del caso e capirà se ci saranno i presupposti per portare Chukwueze già in panchina nella sfida di Europa League in programma domani sera alle 21 a San Siro.