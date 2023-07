Chukwueze, oggi il primo giorno a Milanello in attesa dei compagni

Come riporta oggi Tuttosport, la giornata di oggi sarà la prima di Samuel Chukwueze al centro sportivo di Milanello dove il nigeriano si allenerà nei prossimi giorni insieme agli esuberi rossoneri e dove attenderà il ritorno della squadra dagli Stati Uniti. La delegazione americana dovrebbe tornare subito dopo l'amichevole contro il Barcellona a Las Vegas, il 2 agosto. Il ritorno a Milanello sarà o il 3 o il 4 in base a ciò che deciderà Pioli: un giorno libero post viaggio o no? Intanto Chukwueze lavorerà al meglio per farsi trovare in condizione smagliante dal suo nuovo tecnico.