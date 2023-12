Chukwueze on fire in Europa: è il suo secondo gol consecutivo

Dopo il 2-1 al St James's Park il Milan rientra in Italia con un grande rammarico per l'eliminazione dalla Champions: nonostante la bella reazione nel secondo tempo, per differenza reti passa il PSG e i rossoneri saranno quindi costretti a giocare in Europa League. La partita di ieri sera ha visto con concretezza la forza e l'utilità dei cambi del Milan, con Okafor, Chukwueze e Jovic decisivi negli ultimi 10 minuti di gara. E' proprio sull'esterno nigeriano il focus di quest'oggi, che dopo delle prestazioni altalenanti in campionato sembra aver trovato maggior sicurezza e concretezza nelle sfide Europee.

Per l'ex Villareal, quello messo a segno contro il Newcastle è il secondo gol con la maglia del Milan e seconda rete consecutiva in Champions League dopo quella messa a segno nella sconfitta di San Siro contro il Borussia Dortmund. Per Stefano Pioli, l'importanza di avere a disposizione Chukwueze, che rappresenta un'arma offensiva, di velocità e colpi utile a gara in corso, è sicuramente un punto di forza da gestire con testa e intelligenza, proprio come accaduto al St James's Park.