Chukwueze: "Osimhen mi dice che il Milan è un grande club"

Non è ancora decollata ufficialmente la stagione in rossonero di Samuel Chukwueze. Tante, forse troppe aspettative per un ragazzo che ha sì fatto bene in Liga con la maglia del Villareal, ma che ha avuto comunque bisogno di integrarsi bene in un nuovo campionato, con ambienti, schemi e tattiche differenti rispetto alla Spagna. Il talento dell'esterno nigeriano non penso sia giusto possa essere messo in discussione, con poche ma buone, fiammate e lampi soprattutto in Champions League, edizione nella quale il classe 1999 ha anche trovato i suoi primi e finora unici gol con la maglia del Milan.

Interessante e curioso il focus che riguarda l'amicizia del numero 21 rossonero con il bomber del Napoli Victor Osimhen. Infatti, durante la conferenza stampa di presentazione in rossonero, Chukwueze aveva parlato del legame molto forte con Osimhen: "Si tratta del mio migliore amico. Giochiamo insieme da tempo con la Nigeria, gli ho sempre chiesto com'era l'Italia. Gli ho detto che il Milan mi voleva e lui mi ha detto che è una grande squadra e che Pioli è un bravo allenatore. Scherziamo tanto, è una persona squisita". Insieme, i due hanno vinto il Mondiale Under 17 del 2015 in Cile.