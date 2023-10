Chukwueze out, a destra chi può far rifiatare Pulisic? Pioli dà due alternative

Con Chukwueze out per qualche settimana il Milan deve trovare tra i giocatori disponibili chi può alternarsi a Christian Pulisic, titolarissimo sulla fascia destra. Pioli, in conferenza, prova a togliere qualche dubbio.

Chi può giocare a destra dopo l'infortunio di Chukwueze? "L'alternativa più giusta è sicuramente Romero che sta facendo benissimo. Sarò molto contento se troverà spazio in queste partite per come si sta allenando, per la qualità e l'intensità che ci mette nel lavoro. Sono tranquillissimo, se Pulisic deve recuperare qualche situazione o qualche minutaggio allora Romero è sicuramente pronto. Anche Musah potrebbe giocare lì, con altre caratteristiche. Okafor un po' meno: è vero che fa l'esterno, ma preferisce giocare a sinistra. Abbiamo delle coppie, mi sento protetto in tutte le posizioni".