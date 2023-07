Chukwueze posa con il numero 21 su Instagram: "Nuova casa, nuova sfida"

Samuel Chukwueze ha firmato ieri il contratto che lo lega al Milan fino al 2028. L'esterno ha preso il numero 21. Ed è proprio la foto con la sua nuova maglia la prima nel post che il nigeriano ha voluto condividere su Instagram per ricapitolare una giornata per lui importante. "Nuova casa, nuova sfida. Molto felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare. Forza Milan": questo il messaggio nella descrizione del post.