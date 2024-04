Chukwueze rinato, Pioli: "Adesso ha fiducia, crede in quello che fa. Ha passato un momento difficile"

Grande prestazione del Milan nell'ultima sfida prima dell'andata dei quarti di finale di Europa League che giocherà a San Siro contro la Roma. I rossoneri hanno archiviato senza troppi patemi la pratica Lecce con un 3-0 secco, grazie alle reti del 9, del 10 e dell'11: Giroud, Leao e Pulisic. Al momento i rossoneri sono a più 9 punti sulla Juventus terza in classifica e che domani scenderà in campo. Al termine della sfida il tecnico rossonero Stefano Pioli è stato intervistato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole.

Sulla crescita di Chukwueze: "E' cambiata la sua testa. Adesso ha fiducia, è positivo, crede in quello che fa. Conosce meglio quello che deve fare la squadra in campo. E' un giocatore di qualità. Sono molto contento per lui perchè ha passato un momento difficile: dall'esterno sembra tutto e rose fiori ma i ragazzi vivono pressioni importanti. Lui ci ha creduto e ha lavorato tanto e questo fa piacere a me, al club e alla squadra"