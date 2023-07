Chukwueze si allena a Milanello e aspetta i suoi compagni e... il Monza

vedi letture

Samuel Chukwueze ha cominciato ad allenarsi a Milanello in attesa che i suoi nuovi compagni tornino dagli Stati Uniti nei primi giorni di agosto, dopo l'amichevole contro il Barcellona. Per il nigeriano l'obiettivo è puntato verso l'U-Power Stadium di Monza dove l'8 agosto i rossoneri sfideranno i brianzoli per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi: lì è atteso l'esordio di Chukwueze con la maglia del Milan. Intanto il Milan pubblica il video del suo primo allenamento a Carnago.