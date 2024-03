Chukwueze si è sbloccato anche in Serie A. L'ultima gioia del nigeriano ci ha portato l'Europa League

Primo gol in Serie A per Samuel Chukwueze. E che gol. Il nigeriano è entrato in campo al 74' al posto di Noah Okafor e cinque minuti più tardi ha chiuso la partita con uno splendido sinistro al volo da fuori area indirizzato nell'angolino più lontano.

Complessivamente sono tre le reti segnate dall'ex Villarreal, che era andato a segno in due occasioni in Champions League: la prima nella sfida contro il Borussia Dortmund, anch'essa molto bella ma purtroppo solo illusoria (finale 1-3) e quella, invece, pesantissima, contro il Newcastle a St. James' Park lo scorso 13 dicembrem, che è valsa la permanenza in Europa, sebbene in quella minore ma dove siamo ancora in corsa.