Chukwueze su Pioli: "Se non avessi parlato con lui magari non sarei qui. Progetto? Servirà tempo, ma riusciremo a vincere il campionato"

Intervenuto in conferenza stampa, Samuel Chukwueze ha parlato così dell'accoglienza da parte di Mister Pioli: "Mi ha chiamato prima di venire qui, mi ha detto tutto quello che voleva da me. Mi ha voluto qui e questo mi ha spinto di venire qui. Se non avessi parlato con lui magari non sarei venuto qui, ma è stato fantastico con me".

Continua: "Mi ha spiegato i suoi piani. Credo nel suo progetto. Mi ha parlato del gruppo e dei giocatori che ci sono qui. E' un bravo allenatore. Servirà un po' di tempo visto che sono arrivati tanti nuovi giocatori, ma riusciremo a vincere il campionato".