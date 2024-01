Chukwueze sul Milan: "È uno dei club più grandi al mondo, un sogno che diventa realtà"

Samuel Chukwueze sta disputando la Coppa d'Africa con la sua Nigeria. La nazionale, qualificata agli ottavi di finale, affronterà il Camerun sabato sera. L'esterno d'attacco del Milan ha analizzato a ASN Sports Tv l’attuale momento con la Nigeria in Coppa d’Africa parlando anche del suo arrivo nel club rossonero. Ecco le sue parole:

Preferisci la Liga o la Serie A?

"Dipende, preferisco entrambi, in Spagna si fa tutto più con la palla. In Italia è tutto più fisico, è una questione d’adattamento. Per me è una nuova sfida, ora ne so un po’ di più ma penso di dover continuare a lavorare per adattarmi".

Un pensiero sul Milan.

"Quando nel Museo ho visto le 7 Champions League, i Palloni d’Oro è stata una sensazione fantastica perchè il Milan è uno dei club più grandi al mondo, con visibilità, dove hanno giocato Van Basten, Kakà, Sheva… Quindi c’è un po’ di pressione e tutto, ma per me è un sogno diventato realtà".

L'avventura in Coppa d'Africa.

"Non posso lasciare il Milan per venire qui senza vincere questo trofeo perchè ne ho davvero bisogno. Voglio rendere orgoglioso il mio Paese, quindi non posso venir qui a sprecare il tempo del mio club per nulla, devo lottare per la mia posizione e vincere".