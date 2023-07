Chukwueze ufficiale al Milan, il saluto del Villarreal al nigeriano

vedi letture

Pochi minuti fa il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Samuel Chukwueze, che arriva a titolo definitivo dal Villarreal. Il club amarillo ha omaggiato e salutato così l'esterno nigeriano dopo 6 anni:

"Samu Chukwueze ha firmato per il Villarreal nella stagione 2017/18 per rinforzare l'attacco della Juvenil A. Tuttavia, il suo brillante impatto nelle giovanili lo ha portato presto a fare il salto al Villarreal B, con cui ha disputato un finale di stagione spettacolare e la successiva fase di promozione in Seconda Divisione, in cui ha segnato 2 gol e fornito un assist.

La fulminea ascesa del nigeriano è continuata nella stagione 2018/19. Chukwueze ha esordito in prima squadra il 20 settembre 2018 contro il Rangers FC in Europa League e si è subito guadagnato un posto nella squadra di Javi Calleja. Nella stessa stagione, l'ala ha giocato un totale di 35 partite per la prima squadra in cui ha segnato sei gol -alcuni di grande importanza come quello contro il Girona a Montilivi o contro il Levante al Ciutat de Valencia- diventando uno dei giocatori rivelazione della competizione.

Nelle stagioni successive Samu Chukwueze ha continuato a essere un giocatore importante negli schemi dei diversi allenatori che sono passati per il club durante la sua permanenza nella società. Chukwueze, campione di Europa League con il Villarreal e uno dei giocatori più amati dai tifosi, lascia nella memoria dei groguets gol per la storia del club come quello segnato contro l'FC Bayern all'Allianz Arena nei quarti di finale della UEFA Champions League 2021/22 o la prestazione stellare al Santiago Bernabéu della scorsa stagione.

Il Villarreal CF ringrazia Samu Chukwueze per la sua dedizione e professionalità nelle stagioni in cui ha difeso i colori del Sottomarino Giallo e gli augura il meglio nella sua nuova carriera professionale".