Chukwueze verso la titolarità: sarà la quarta volta dal primo minuto

Con ogni probabilità, vista l'assenza di Christian Pulisic, oggi alle 15 contro il Lecce sarà titolare sulla fascia destra Samuel Chukwueze. L'attaccante nigeriano, tornato a disposizione contro il Psg ma non rientrato in campo, è ancora a caccia dei suoi primi gol e assist con la maglia del Milan. Se dovesse essere confermata l'indiscrezione della vigilia, sarebbe la quarta gara da titolare in stagione per Chukwueze, la terza in campionato dopo Cagliari e Genoa.