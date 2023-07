Chukwueze vicino al Milan: i suoi numeri nell'ultima stagione

Il Milan non è mai stato così vicino a Samuel Chukwueze per rinforzare la fascia di destra (QUI l'anticipazione di MilanNews.it). Dopo una stagione brillante con il Villarreal, in cui ha segnato 13 gol e fornito 11 assist in 50 partite tra Liga, Conference League e Copa del Rey, Chukwueze ha dimostrato di avere numeri convincenti e caratteristiche tecniche di rilievo.

Ad esempio, in rossonero, potrebbe adattarsi sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3, sostituendo giocatori come Messias e Saelemaekers che non hanno garantito un rendimento simile.