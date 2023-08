"Ci hai donato tanta gioia": il Milan ricorda così Marco Van Basten

Il 17 agosto 1995 Marco Van Basten, leggenda del Milan, diede l'annuncio il suo ritiro dal calcio, per poi salutare tutto il mondo rossonero, nel famosissimo giro di campo in un San Siro emozionato per lui, il 18 agosto successivo. Il Milan ha ricordato questa data con una foto su Twitter e la didascalia: "Ci hai donato tanta gioia, Marco".