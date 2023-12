Ci sono stati altri infortuni, ma a Salerno sarà il Milan dei titolari. Pioli vuole continuità

È stata l’ennesima settimana di questa stagione costellata da notizie negative riguardanti gli infortuni per il Milan: con i problemi muscolari di Musah, Okafor e Pobega, il conto totale è salito a 29; tanti, tantissimi, troppi. Ma c’è un ma: nonostante ciò, i rossoneri si presenteranno stasera a Salerno, nella sfida valida per la 17esima giornata di Serie A, con la formazione titolare, eccezion fatta per Kjaer al posto di Thiaw. Per il resto, nonostante gli infortuni così numerosi, sarà undici tipo.

Le parole di Pioli

E sarà undici tipo anche perché, contro il grande ex Pippo Inzaghi, bisognosissimo di punti, il Milan non può assolutamente sbagliare: c’è da dare continuità alla bella vittoria col Monza, ritrovando dopo due mesi e mezzo una gioia piena in trasferta in campionato. Pioli lo sa perfettamente: “Se dopo Newcastle è cominciata una nuova stagione per noi dipende molto dalla partita di Salerno. Stiamo cercando di trovare la giusta continuità”. Tanta pressione, dunque, sull’Arechi. E allora ben venga l’accompagnamento di Zlatan Ibrahimovic, per la prima volta al fianco della squadra nelle vesti di Senior Advisor.

La probabile formazione del Milan

E ben venga, per il Milan s’intende, la miglior formazione possibile con tutti i titolari a disposizione: Maignan in porta, difesa con Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez, Bennacer con Reijnders e Loftus-Cheek a centrocampo, davanti tridente Pulisic, Leao e Giroud. Indisponibili Sportiello, Thiaw, Kalulu, Caldara, Musah e Okafor. Convocato, oltre al 2005 Simic già a segno contro il Monza, anche il capitano della Primavera Kevin Zeroli.