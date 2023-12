Ciao 2023: la classifica dell'anno solare. Milan quarto a -14 dall'Inter

Oggi salutiamo il 2023, un anno che per il Milan ha visto più bassi che alti, giocato ad ogni modo con molta discontinuità. Questo si riverbera sul dato della classifica dell'anno solare di Serie A che vede i rossoneri occupare il quarto posto virtuale con solamente due punti in più della Lazio ma soprattutto 14 in meno dell'Inter. Di seguito le prime dieci posizioni:

Inter 87

Napoli 77

Juventus 74 (-10 punti di penalizzazione)

MILAN 73

Lazio 71

Fiorentina 60

Atalanta 66

Bologna 66

Roma 64

Monza 58