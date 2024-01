Ciarravano su Jovic: "Metterà pressioni a Pioli per una maglia da titolare"

E' la vigilia di Empoli-Milan, in programma alle 12.30 al Castellani, con i rossoneri di Mister Stefano Pioli reduci da due vittorie di fila contro Sassuolo e Cagliari. In questo ultimo periodo brilla particolarmente la stella di Luka Jovic (5 reti nelle ultime 7 partite) con il serbo che è stato votato dai tifosi rossoneri come MVP del mese di dicembre. Dell'ex attaccante di Real Madrid e Fiorentina ne ha parlato così, il giornalista e opinionista Paolo Ciarravano.

Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Jovic sta facendo benissimo e in questo momento è uno dei migliori attaccanti del campionato per rendimento. Ad inizio stagione era impacciato, in difficoltà dal punto di vista fisico per una preparazione fatta di corsa, ma adesso è brillante e lo vediamo in campo. Credo che il serbo stia meglio di Giroud e possa seriamente mettere pressioni a Pioli per una maglia da titolare, anche in vista dei prossimi impegni".