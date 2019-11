Cicala commissario Lega di A se il 2/12 niente presidente

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il consiglio federale della Figc ha stabilito la nomina di Mario Cicala come commissario ad acta della Lega di Serie A per modificare lo statuto. La carica diventerà effettiva a decorrere dal 3 dicembre solo nel caso in cui il giorno prima, 2 dicembre, l'assemblea di A non dovesse nominare il presidente che succederà al dimissionario Gaetano Miccichè. (ANSA).