CIES, i talenti più costosi della Serie A: c'è anche Tonali

Il CIES (Centre International d'Etude du Sport) ha stilato oggi una classifica sui 100 giovani più costosi, secondo un algoritmo creato dallo stesso gruppo di ricerca, naturalmente riferito al calcio europeo. Volgendo lo sguardo al nostro campionato, sono ben 17 i giovani talenti nati dopo il primo gennaio 2000 ad essere stati presi in considerazione: primo in classifica è ovviamente Dejan Kulusevski, ottavo nella graduatoria generale, e dopo di lui, seppur ben distanziati, ecco i gioielli di Roma e Milan, Marash Kumbulla e Sandro Tonali, poi Hamed Traorè e Walukiewicz. Curioso notare come il talento nel nostro paese si concentri in particolare in Emilia: nei 100 giovani più costosi trovano infatti spazio il giovane neroverde sopracitato, due calciatori del Bologna, Vignato ed Hickey, e due del Parma, Mihaila e Sohm.

75.1 Dejan Kulusevski (att) Juventus

21.6 Marash Kumbulla (dif) Roma

20.3 Sandro Tonali (cen) Milan

19.0 Hamed Traoré (cen) Sassuolo

13.8 Sebastian Walukiewicz (dif) Cagliari

11.9 Dušan Vlahović (att) Fiorentina

9.9 Mikkel Damsgaard (att) Sampdoria

7.8 Boško Šutalo (dif) Atalanta

7.1 Emanuel Vignato (att) Bologna

6.7 Valentin Mihăilă (att) Parma

6.5 Simon Sohm (cen) Parma

5.6 Marco Carnesecchi (por) Atalanta

5.0 Aaron Hickey (dif) Bologna

4.9 Ivan Ilić (cen) Hellas Verona