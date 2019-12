CIES, il Milan primo tra le italiane per utilizzo di giocatori del vivaio

Il CIES ha analizzato l'utilizzo di giocatori cresciuti nel proprio vivaio in questa decade, considerando i cinque principali campionati europei. È l'Athletic Bilbao la squadra che ha dato maggior minutaggio ai prodotti fatti in casa, anche se i baschi sono un unicum nel panorama europeo avendo da sempre una politica autarchica. Secondo posto per il Barcellona, che ha fatto le sue fortune con i campioni della Masia (Messi, Xavi, Iniesta, Piqué). Terzo posto per il Lione, altro club famoso per la grandissima scuola calcio. Fra le squadre italiane è il Milan (18° in assoluto) ad aver dato più minutaggio ai giocatori formati nel club. Negli anni si sono visti Abate e Antonini vincere da titolari il campionato 2010/11. E poi Donnarumma, Calabria, Locatelli, Cutrone. Segue al 21° posto la Roma. Ciò che emerge è quanto poco i club italiani puntino sui giocatori del vivaio: salvo qualche eccezione, come il Manchester City ultimo in classifica, il Chelsea e il Marsiglia, le ultime posizioni sono tutte di squadre di Serie A: Inter, Udinese, Lazio, Fiorentina, Napoli, Genoa e Juventus.