Cilli: "Non bisogna stupirsi di Joao Felix: è sempre stato un mezzo giocatore che ha floppato ovunque sia andato con la fortuna di avere un agente fortissimo"

Luca Cilli, giornalista per TMW e collaboratore di mercato per SkySport, si è così espresso sul suo profilo X commentando la prestazione di Joao Felix contro il Bologna: "Non bisogna stupirsi di Joao Felix, la sua storia calcistica parla per sé. È sempre stato un “mezzo” giocatore che nonostante il talento ha sempre floppato ovunque è stato. Un discontinuo cronico ma ha la fortuna di avere un agente (Jorge Mendes) fortissimo".