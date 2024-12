Cinquantesima presenza in rossonero per Chukwueze: doppietta in un tempo per festeggiare

Samuel Chukwueze raggiunge un traguardo importante in rossonero a un anno e mezzo dal suo arrivo al Milan. L'esterno nigeriano raggiunge oggi, nella partita contro il Sassuolo valida per gli ottavi di Coppa Italia, la cinquantesima presenza con il club. Ottimo modo di festeggiare per l'ex Villarreal che ha segnato una doppietta nel primo tempo.