Cinque anni di Donnarumma: i numeri del portierone rossonero

Cinque anni fa Gigio Donnarumma esordì nella vittoria contro il Sassuolo per 2-1. Da lì in poi il classe '99 ha collezionato 211 partite con la maglia rossonera con 217 gol subiti e mantenendo la propria porta inviolata per 77 volte. In Serie A il portiere di Castellamare ha totalizzato 182 presenze, subendo 190 reti e 64 clean sheet. Donnarumma, inoltre, in Serie A ha parato 6 rigori, subendo 17 gol e 4 legni/tiri fuori, il che significa che Donnarumma ha indotto all’errore chi aveva di fronte quasi nel 40% delle occasioni.

ù