Cinque clean sheet consecutivi in Champions: non succedeva dal 2004/2005

© foto di DANIELE MASCOLO

Con la vittoria per 1-0 di ieri sera sul Napoli, il Milan ha centrato il suo quinto clean sheet consecutivo in questa edizione di Champions League: una striscia iniziata in casa della Dinamo Zagabria, proseguita con il Salisburgo e le due gare con il Tottenham. Un rendimento di questa fattura, dalle parti della Milano rossonera, non si vedeva dalla Champions League 2004-2005: quella volta si arrivò addirittura a sette.