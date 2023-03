Cinque dribbling riusciti per De Ketelaere contro la Fiorentina

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sconfitta amara per il Milan, battuto al Franchi dalla Fiorentina nella gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Contro i viola è sceso in campo anche Charles De Ketelaere, schierato titolare e rimasto in campo fino all'ottatreesimo minuto. Il trequartista belga ha creato una sola occasione contro i toscani, riuscendo ad effettuare ben cinque dribbling su sei tentati. Il classe 2001 inoltre ha vinto anche sette duelli su nove. A riferirlo è DAZN.