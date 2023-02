Cinque mesi fa esatti l'ultima partita di Mike Maignan con il Milan

MilanNews.it

Sono passati ormai cinque mesi dall'ultima apparizione di Mike Maignan con la maglia del Milan. Si può dire che in quella sera del 18 settembre cambiavano un po' i destini della storia rossonera: la squadra di Pioli perdeva dopo un'ottima prestazione senza Leao contro il Napoli e il portiere francese, anche se ancora nessuno poteva immaginarlo, giocava per l'ultima volta. Quattro giorni dopo il primo infortunio al polpaccio in amichevole con la Francia, l'inizio di un tunnel di cui si spera di vedere la luce tra poco. Mike Maignan tornerà in campo dopo oltre cinque mesi.