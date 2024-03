Cinque vittorie stagionali nelle coppe europee. Non succedeva da 17 anni

vedi letture

Quella contro lo Slavia Praga è stata la quinta vittoria stagionale in una competizione europea per il Milan. La squadra di Stefano Pioli era partita con due successi in Champions League che tuttavia non sono bastati per avanzare nel torneo, ma sono stati sufficienti per restare a giocarsi una competizione europea. Il 2024, con l'accesso in Europa League, ha portato 3 vittorie e una sconfitta, tuttavia ininfluente.

Escludendo i preliminari, era da 17 anni che i rossoneri non vincevano così tanto. L'ultima volta fu un trionfo, l'edizione 2006/07 della Champions League nella quale il Diavolo vinse in 7 occasioni, compresa la finale contro il Liverpool per 2-1 che è valsa la 7ª vittoria nel massimo torneo continentale.



7 novembre 2023, Milan - Paris Saint-Germain 2-1

13 novembre 2023, Newcastle - Milan 1-2

15 febbraio 2024, Milan - Rennes 3-0

7 marzo 2024, Milan - Slavia Praga 4-2

14 marzo 2024, Slavia Praga - Milan 1-3