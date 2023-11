Cioffi a DAZN: "Sono molto soddisfatto, ci siamo tolti un bel macigno dalle spalle"

Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, analizza così ai microfoni di DAZN la prima vittoria in campionato ottenuta a San Siro contro il Milan: "Le partite di cuore e ardore durano fino a un certo punto, servono anche dei contenuti e i ragazzi li hanno messi in campo. Sono molto soddisfatto, ci siamo tolti un bel macigno dalle spalle".

Cosa è scattato nella testa dei giocatori?

"La testa in un giocatore è fondamentale, l'essere valorizzato a volte innesca la gioia di giocare e a questa va aggiunto il sacrificio, quello che ho fatto e cercare di metterli nelle condizioni di farli rendere al meglio delle loro possibilità. Alla squadra ho chiesto di avere coraggio, ma senza fiducia non si può avere".

Dove può migliorare ancora Success?

"Gli ho chiesto quello che sa fare meglio, essere connettore di gioco e aiutare i compagni, per me è un campione e sono sicuro che raggiungerà un bottino di gol mai raggiunto in carriera".

Che Udinese hai ritrovato?

"Per me è stato un anno sofferto, dopo un periodo difficile. Mi sento cresciuto, migliorato, ho ritrovato un club che come tutti ha dei limiti ma sa come far lavorare un allenatore".