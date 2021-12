Cioffi a Sky: "La gioia per la prestazione prevale sul pareggio"

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport dopo il pareggio contro il Milan: “Abbiamo fatto una buona gara e questo prevale sul pareggi finale. Sono partito dal grande lavoro di Gotti negli ultimi due anni. In questi 4-5 giorni lo staff mi è stato vicino, mi aiutato. Ringrazio la società che ha creduto in me. Mai avrei pensato ad una possibilità del genere. In questo 1-1 di me ci vedo il cuore, la volontà, il desiderio di non morire mai. Ringrazio tanto i ragazzi perché ho chiesto loro coraggio in ogni aspetto della partita. Loro lo hanno fatto e non sono stupito. Sentivo che loro lo avrebbero fatto. L’ho capito in settimana e ho cercato di tirarlo fuori. La sostituzione di Arslan? E’ stato uno dei migliori e mi è dispiaciuto toglierlo, ma l’ho visto che stava facendo fatica e non potevamo permetterci di concedere anche un solo giocatore al Milan. Beto? E’ un grande attaccante come Deulofeu. Ha un grande potenziale e per svilupparlo deve avere alle spalle una grande squadra”.