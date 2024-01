Cioffi: "C'era una scommessa: vinciamo col Milan e andiamo a mangiare la pizza. Per 83 minuti me la stavo già gustando. Chi me la offre ora? Pioli"

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, si è così espresso a SkySport nel post sconfitta contro il Milan, rivelando quale fosse la scommessa con Gerard Deulofeu della quale aveva parlato nella conferenza stampa della vigilia: "Con Deulofeu c'era una scommessa: vinciamo col Milan e andiamo a mangiare la pizza. Per 83 minuti mi stavo gustando la pizza che avrebbe offerto lui. Sarà per la prossima. Da chi me la faccio offrire ora? Magari da Pioli (ride, ndr)".

Le parole della vigilia

Il tecnico dell'Udinese, Gabriele Cioffi, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, ha parlato anche di Gerard Deulofeu, che continua a dare aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche via social dopo l'infortunio che lo ha messo ai box da molti mesi: "Abbiamo tre fuoriclasse, Thauvin, Pereyra e Deulofeu. Ho un rapporto come con tutti i suoi compagni, non vive il campo e soffre, la cosa lo ammazza. E' un professionista, sta continuando a lavorare sodo, abbiamo una piccola scommessa in palio che confido di riscuotere domenica, lo sento un paio di volte a settimana".