Cioffi: "Contro il Milan cambio di marcia meritato"

Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha analizzato il pareggio con l'Atalanta ai microfoni di Dazn.

La vittoria contro il Milan cosa ha rappresentato?

"Il punto a Monza ha segnato una ripartenza contro una squadra difficilissima, forse la peggiore che ci poteva capitare per come gioca. A Milano è stato un cambio di marcia meritato, come sarebbero stati meritati tre punti stasera. Noi la classifica non la guardiamo perché non ha senso guardare la classifica quando un campionato è cominciato due settimane fa".