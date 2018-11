Gabriele Cirilli, comico e tifoso bianconero, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato di Leonardo Bonucci, tornato alla Juventus e stasera ex della sfida: "All'inizio non ero contento per il modo in cui era andato via, ma ha fatto la storia della Juventus, ha il cuore bianconero. Ha riportato un pezzo di Juventus molto forte".