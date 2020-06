C.Italia: omaggio Del Piero a Gattuso "una persona speciale"

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Rino è una persona speciale per molti aspetti, lo è proprio come persona a livello umano e lo ha dimostrato in molte situazioni durante la sua carriera sia da giocatore che da allenatore e lo sta continuando a fare". L'omaggio a Rino Gattuso arriva da Alex Del Piero: l'ex n.10 juventino esalta le qualità del tecnico che ha trascinato il Napoli alla conquista della Coppa Italia. "Si è sempre approcciato con grande umiltà, con grande decisione, ma con grande umiltà a questo lavoro - dice Del Piero a Skysport -. Quindi potenzialmente può solo crescere. E' ovvio che da un punto di vista personale sono molto felice per lui, soprattutto per il momento che sta passando. E questo al di là di Napoli o meno, è un percorso personale di carriera che mi rende e rende un po' tutti felici, perché è un ragazzo che ha molte qualità sotto ogni aspetto". Quanto al ko subito dalla Juve, Del Piero è chiaro: "Penso che dal punto di vista emozionale questo schiaffo, molto pesante, perché perdere una finale non va giù a nessuno, debba essere ovviamente usato e trasformato in energia positiva per quello che potrebbe diventare il finale di campionato e la Champions League. Deve essere uno stimolo in più". (ANSA).