City primo stop, Sarri ferma Guardiola

(ANSA) - LONDRA, 8 DIC - Impresa di Maurizio Sarri e del Chelsea. I Blues hanno inflitto alla capolista Manchester City (finora 13 vittorie in 15 partite) la prima sconfitta di questo campionato, imponendosi per 2-0 con le reti di Kanté e David Luiz. E' il primo successo di Sarri contro Pep Guardiola. Ora in classifica è primo il Liverpool con 42 punti e +1 sul City, mentre il Chelsea è terzo con 34.