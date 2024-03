Clamorosa dichiarazione del presidente del Lecco sulle intercettazioni dei calciatori

Continua ad essere un fiume in piena Paolo Leonardo Di Nunno, partron del Lecco, nel post partita del ko interno di ieri contro il Palermo. Dopo l'attacco ai tifosi della squadra ("Senza di me tornate in Terza Categoria") il numero uno del club lombardo parte all'assalto anche dei propri giocatori.

In un intervista riportata dal sito ilovepalermocalcio.com Di Nunno spiega: "Del risultato mi interessa poco perché ormai siamo condannati a retrocedere. Piuttosto mi preoccupa altro. Ancora oggi nel calcio si vendono e si truccano le partite, ho paura di movimenti strani da parte dei nostri tesserati. Spero che mettano il telefono sotto controllo a tutti".

Stoccata finale anche ai portieri della formazione allenata da Alfredo Aglietti: "I nostri avversari hanno sfoggiato anche un grande portiere, i nostri sono da Serie D".

Il Lecco è attualmente al 20° posto nella graduatoria di Serie B con 21 punti raccolti in 29 giornate. Il ruolino di marcia del club lombardo parla di 5 vittorie, 6 pareggi e 18 sconfitte. L'ultimo successo risale al 26 dicembre scorso nel 2-1 con il Sudtirol.