Clamoroso finale in Spagna: l'Alaves con un rigore al 129' vola in Liga

MilanNews.it

© foto di J.M.Colomo

Ha del clamoroso quanto accaduto nell'ultima partita della stagione calcistica spagnola. In Segunda Division si disputava la finale playoff tra Levante e Alaves. Dopo lo 0-0 dell'andata, anche questo match è terminato 0-0. Via ai supplementari, ma non ci sarebbero stati calci di rigore in caso di ulteriore parità. A raggiungere LaLiga sarebbe stato il Levante. Invece, con un rigore al 129', all'ultima giocata dell'incontro, Villalibre fredda il Ciutat de Valencia e porta i suoi in prima divisione.